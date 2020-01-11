Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en az 50 dosya var, savcılığa vereceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Geçmişte yapılan ihalelerle ilgili ihbarlar ve usulsüzlüklerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en az 50 dosya var. Bunları savcılığa intikal ettireceğiz” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle dün akşam gazetecilere, belediyenin Mogan Gölü Tesisleri'nde bir resepsiyon veren Yavaş, şu açıklamaları yaptı:

"FETÖ bağlantılı 50 dosya savcılığa verilecek"

Geçmişte yapılan ihalelerle ilgili ihbarlar ve usulsüzlüklerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en az 50 dosya var. Bunları savcılığa intikal ettireceğiz.

Hemşeri Kart

Bizim dönemimizde bir kişiden 150 milyon liralık gıda alımı olmayacak. Sosyal yardım alanlara yani ihtiyaç sahiplerine paket dağıtmayacağız, kart dağıtacağız. Kömür veya gıda vermeyeceğiz, onlar kartlarıyla gidip ihtiyaçları neyse mahalle bakkalından onu alacaklar. Geçmiş dönemde sadece bu paketleri dağıtma parası, nakliye ücreti bile 11 milyon tutuyordu. Bunlara son veriyoruz.

"Sosyal yardım kartı 140 bin kişiye dağıtılacak"

Büyükşehir Belediyesi olarak 185 bin kişiye yardım dağıtıyoruz. Bunların 20 bini Suriyeli. Bir kısmı da kartla alışveriş yapamayacak yaşlı vatandaşlar. Onlara sosyal yardım veriyoruz. Geriye tahmini 140 bin kişi kalıyor, onlara da kart dağıtacağız. Karta o ay ki gelirimize göre para yükleyeceğiz. Örneğin 70 TL, 70 TL olabilir.

"En fazla şikâyet otobüs şoförlerine"

Cep telefonumda yüklü olan Mavi Masa uygulamasına her gün bakıyorum. En fazla şikâyet EGO otobüs şoförleri hakkında. O konuyla ilgili de gerekeni yapacağız. Otobüs seferlerini internet ortamında 24 saat boyunca izleyeceğimiz bir sistem kuracağız. Şikâyet gelince müdahale edeceğiz ve gerekirse sefer halindeyken şoför değiştireceğiz.

"E-demokrasiye geçilecek"

Mobil uygulamada e-demokrasiye geçiyoruz. Onun tanıtımını da yakında yapacağız. Belediyenin asli görevi vatandaştan aldığı parayı onlara harcamaktır. Bunu da nerelere harcayacağımıza vatandaşlarla birlikte karar vereceğiz. Artık teknoloji çok gelişti. Telefonlarından oy kullanarak bizi yönlendirebilecekler. Bu uygulama hep telefonunuzda olacak, ara ara sizi dürtecek, afet anlarında bildirim gelecek.

TOGO kuleleri hakkında açıklama

Bir aylık yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. Daha sonra gerekeni yapacağız. Orada bizden önceki dönemde yapılan işler var. Şuna benziyor, yere biri para düşürmüş, eğilip kimse görmeden cebinize atıyorsunuz ve diyorsunuz ki kimse görmedi, bu para artık benim. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı çok katlı bina olmasın diyor ama burası 36 kat. E olur mu bu!

"Babamın gazete bayii vardı"

Babamın gazete bayii vardı. Teksas, Tommiks, en az iki üç gazete okurdum. Babam da kızar, işine bak derdi. Bir gün beni hocama şikâyet etti. Hocam da “Sadık Bey bırakın çocuğu, okusun da ne okursa okusun!” dedi. Babamla gazete dağıtmaya giderdim. Babam “Biz amme hizmeti yapıyoruz” derdi. İşimizin bir kamu hizmeti olduğunu düşünürdü.

"Vatandaş artık o tartışma programlarını izlemiyor"

Eskiden bir gazete 1 milyon satardı. Vatandaş programları merakla izlerdi. Şimdi o tartışma programları izlenmiyor çünkü işin uzmanları yerine ekrana çıkanlar bir tarafı ya kötülemek ya da övmek için çıkıyor. Bugün bunların izlenmemesinden herkesin alması gereken dersler var.