Mansur Yavaş: AKP'nin anketinde de ismim ilk sırada çıktı; CHP ve İyi Parti'den çıkacak sonucu bekliyorum

2009'da MHP'den büyükşehir başkan adayı olan, 2014 seçiminde de CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mansur Yavaş'ın ismi 2019 Mart’ında yapılacak yerel seçimleri için yine gündemde. Yavaş, CHP ve İyi Parti'ye adaylık için başvurmazken, AKP'nin yaptırdığı ankette ismi öne çıktığını söyledi. AKP'den önemli bir isimce görüşü alınan Yavaş, adaylığı düşünmediğini CHP ve İyi Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin sonucunu bekleyeceğini, partilerin görüşmesinin ardından Ankara'da bir yol çizileceğini bildirdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, Hiçbir partiye adaylık başvurusunda bulunmadığını ancak Ankara sözkonusu olunca akla direkt kendisinin geldiğini söyledi. Yavaş, sürekli tartışıldığını, isminin anketlerde de ortaya çıkmaya başladığını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Şimdi hem CHP'den, hem İYİ partiden ‘adayımız olsun' denilirken, bir de AKP anketinden de ismim önde çıktı."

"Melih Gökçek'le, Mustafa Tuna arasındaki fark..."

Konunun Mansur Yavaş değil, Ankara olması gerektiğini ifade eden Yavaş, "Rozetsiz başkan durumu ortaya çıkarsa Ankara'da başkan, projelerini daha rahat uygular. Bu görüşteyim. Buna rağmen, ‘Canım böyle şey mi olur, rozetsiz başkan olur mu, seçilirse nasıl olsa rozeti çıkarır' itirazları oldu. Evet, belediye başkanı seçilince rozetini çıkarmalı. Melih Gökçek'le, Mustafa Tuna arasındaki fark, neden rozetsiz başkan olması gerektiğinin de en önemli göstergesi. Gökçek gittiğinden bu yana Ankara'da huzur var" dedi.

"Bu durum AKP seçmenini de rahatsız etmez"

"Birkaç partinin bir araya gelip ‘Ankara büyükşehir belediye başkan adayımız şu kişidir' demesi halinde, ortak aday olarak ortaya çıkacaktır" vurgusu yapan Mansur Yavaş şu değerlendirmelerde bulundu: "Elbette ki bir partiden seçime girilecektir. Dolayısıyla seçimden sonra rozet çıkarılacağının garantisi de bu yoldur. Tüm kesimleri kapsar, bu durum AKP seçmenini de rahatsız etmez. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik. Partilerin görüşmesinin sonucuna göre Ankara'da bir yol çizilecektir. Hiçbir partiye adaylık başvurum olmadı, ben de aday olup olmamakta gerçekten kararlı değilim."

"Başka partiye geçmedim"

Mansur Yavaş, 2014'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği teklif ettiğini ancak kendisinin Seçim sonrası istifa ettiğini aktardı. Bunun yanı sıra başka bir siyasi partiye geçmediğini, referandum ve seçimlerde muhalif durumunun devam ettiğine dikkati çekti. Yavaş, "Her ortamda siyasi görüşümü ve işbirliği yaptığımızı açıkladım. ‘Başka partiden geldi' diye işbirliğimizi bir yandan eleştirirken, işbirliğinden yana olmayan, benim partide kalmamı beklemeleri de garip bir durum. Dışarıdan gelene ‘Niye geldin?' diyorsun, gidince de ‘Niye gitti' deniliyor. Bu durumu, parti içi muhalefet malzeme olarak kullanıyor. AKP'nin anketinde de ismim ilk sırada çıktı. AKP'den adaylığı düşünüp düşünmediğim soruldu. Sorana, iki ayrı siyasi partiden aday olduğumu, başka siyasi partiden aday olmamın beni makam sahibi yapacağını ama itibarımı düşüreceğimi söyledim. Aday olursam kazanamayacağım diye bir şüphem yok" diye konuştu.