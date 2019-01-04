"Mansur Yavaş AKP anketlerinde bile önde"

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, AKP'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde olduğunu ileri sürdü.

Yavuz Selim Demirağ'ın,Yeniçağ'da "Mansur Yavaş'ın kadın devrimi" başlığıyla yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

"Ankara'ya güneşli bahar...

Mansur Bey'in karargâhı sağlam. Profesyonel ekiplerin yanında gönüllülerden oluşan bir ordu var. Sarayın yaptırdığı son anketi paylaştı bizimle. İte kaka yüzde 41'i geçemiyor AKP. Yavaş'ın sohbetinden siyasi çekişme yerine Ankara'ya hizmete ağırlık vereceğini ve polemiklerden uzak duracağı işaretini aldım. 12 Ocak itibari ile yapacağı sunumlarla medya ve halkın önüne çıkacak. Her gün farklı ilçelerin araştırma raporları geliyor. Tempo yorucu. Geçtiğimiz seçimde "Yavaş gardaşım yavaş..." diyen Mansur Bey bu defa hızlı mesafe almış. AKP'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde... Gerçek oranın 12 olduğunda ısrarlı... Bu gidişle makas açılacak, Ankara bahara güneşli girecek."