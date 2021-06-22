Mansur Yavaş'a suçlamalar yönelten Necmettin Kesgin'e mahkemeden ikinci ret: Yavaş'ın beraat kararı kesinleşti

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Yerel seçim dönemi boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a yönelik ithamlarda bulunan Necmettin Kesgin’in istinafa gi Yavaş hakkındaki “görevi kötüye kullanma” davasını Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, reddetti.

Mansur Yavaş’ın beraat ettiği “görevi kötüye kullanma” davasını istinafa götüren Kesgin’in talebini reddetti. Böylece Mansur Yavaş’ın, kendisine kara propaganda döneminde yöneltilen tüm iftiralardan beraat kararı kesinleşti. Böylece Yavaş’ın, kendisine kara propaganda döneminde yöneltilen iftira ve suçların tamamından beraat kararı kesinleşti.

'Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurma' suçu kesinleşmişti

Mansur Yavaş hakkında suçlamalarda bulunan Necmettin Kesgin’in daha önce sahte senedi kendisinin düzenlediği ortaya çıkmıştı. Kesgin resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kesgin'in sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

Kesgin’in en son geçen ay çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karara yaptığı itiraz reddedilmiş mahkûmiyet kararı onanmıştı. Toplam 11 yıldan fazla hapis cezası alan Kesgin, üç ay önce yakalanarak cezaevine gönderilmiş ancak Covid-19 salgın süreci nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.