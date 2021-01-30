Mansur Yavaş'a seçim döneminde suçlamalar yönelten iş insanı Necmettin Kesgin, hapse atıldı

T24 Haber Merkezi
31 Mart Yerel Seçimleri döneminde Mansur Yavaş hakkında çeşitli suçlamalar yapmasıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin, Ankara'da yakalanarak hapse atıldı. Kesgin, "resmi belgede sahtecilik", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Mansur Yavaş'a yönelik çeşitli suçlamalarıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin hapse atıldı. Kesgin’in, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.
Öte yandan, “Sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmi evrakta sahtecilik” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kesgin, “Çocuk porno görüntüsü bulundurmak"tan da 3 yıl ceza aldı.