Mansur Yavaş’a “Dünya Belediye Başkanı Başkent” ödülü

Eray GÖRGÜLÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, City Mayors Foundation (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor (Dünya Belediye Başkanı) organizasyonunda “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü”ne layık görüldü. Organizasyondan yapılan açıklamada, “Yolsuzlukla mücadelesi cesaret ve inancının göstergesi. Vizyonu, Ankara’yı daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir Başkent yapacak” denildi.

Dünya Belediye Başkanları Vakfı’nın iki yılda bir düzenlediği 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü sonuçları belli oldu. Bu yılki Dünya Belediye Başkanı Ödülü, iki isme birden verildi. Hollanda’dan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Hukaleb ile Fransa’dan Grigny Belediye Başkanı Philippe Rio ödülü ortak kazanan iki isim oldu. Bu yıl 2021 Dünya Belediye Başkanı Projesi, Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne ek olarak, 7 farklı kategoride daha belediye başkanlarını ödüle layık gördü.

Başkent ödülünün sahibi oldu

Bu kapsamda Mansur Yavaş, “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü”nün sahibi oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada ödülün Mansur Yavaş’a, Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme çabası ve vizyonu nedeniyle verildiği belirtildi.

“Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana halkın güvenini ve şeffaflığını esas alan bir liderlik tarzı geliştirirken yolsuzlukla mücadelesi cesaret ve inancının göstergesidir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara halkı Yavaş’a inanıyor

“Ankara Belediye Başkanı, fakir ve toplumun en savunmasız kısımlarını gıda yardımı, maddi destek ve yaşamsal diğer hizmetlerin tedariki gibi farklı bir sosyal güvenlik programı ile destekledi. Pandeminin başlangıcından itibaren halkı tam olarak bilgilendirmenin önemini kavradı. İnternet altyapısı zayıf olan bölgelere internet erişimi sağladı ve hemşehrileriyle iletişim kurmak için sosyal medyayı tam olarak kullandı. COVID sonrası dönüşüm için ortaya koyduğu vizyon da övgüye değir. Yeşil şehir projelerine, toplu taşımaya, temiz suya ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Belediye Başkanı'nın halihazırda uygulamaya koyduğu önlemler ve Türkiye'nin başkentine yönelik vizyonu Ankara'yı daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir şehir yapacak. Dünya Belediye Başkanı Projesi'nin aldığı binlerce referans ve yoruma bakılırsa, Ankara halkı ve diğer bölgelerden ya da Türkiye'den pek çok kişi, Mansur Yavaş'ın şehri dünyanın en büyük başkentlerinden biri haline getireceğine inanıyor.”

"Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralı'nın"

Ödülün açıklandığı sırada Gençlik Parkı’nda düzenlenen Sakarya Zaferi’nin 100. Yılı kutlamalarında bulunan Başkan Mansur Yavaş, ilk açıklamasını da burada bulunan vatandaşlara yaptı. Yavaş, “Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere’den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş’a ait değil, 6 milyon Ankaralı’nın. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum”