Mansur Yavaş: 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocuklarımızın kullanımına açıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 47 biriminde toplam 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocukların kullanıma açtıklarını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, “Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık.” dedi. Yavaş, Koronavirüs nedeniyle ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına öncelik verilerek randevu ile hizmete açılacağını belirtti.