Mansur Yavaş: “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına destek 17 günde 8 milyon TL'yi aştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2021 yılında yeniden başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına desteğin 17 günde 8 milyon lirayı aştığını duyurdu.

Yavaş, “Ramazan ayında her gün 20 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği sağlıyoruz. ‘iftarver.com’ sitemizde hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak amacıyla “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasını 1 Nisan tarihinden itibaren yeniden başlattı. Kampanyanın ikinci dalgası hayata geçirildi.

Yavaş: Çalınacak çok kapı sizleri bekliyor

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devam eden kampanyalarla ilgili sosyal medya hesaplarından vatandaşlara yeni bir mesaj yayımladı.

Yavaş mesajında, “Sevgili ailem, pandemi süreci maalesef artarak devam ediyor. Bu süreçte işsiz kalan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı da artıyor. Biz de bunun etkilerini azaltmak için Ramazan ayında her gün 20 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği sağlıyoruz. ‘iftarver.com’ sitemizde hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor. Sizleri iyiliğin başkentinde, bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın verdiği mutlulukla yine aynı sofrada buluşmaya davet ediyorum” dedi.