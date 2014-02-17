Mansur Yavaş: 30 Mart'ta Gökçek işten kovulur



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "30 Mart'ta kent sakinleri Melih Gökçek'i işten kovacak"dedi.

CHP ’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, SHP’nin ANAP’a karşı kazandığı 1989 yerel seçim başarısına atıfla, “1989 başarısı tekrarlanır mı, bilmiyorum. Ancak hükümetin ikaz edilmesinde yarar var” diyor. Yavaş, rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için ise “Kent sakinleri belediye başkanlarının patronudur ve 30 Mart’ta kent sakinleri Gökçek’i işten kovacak” diye konuştu. Radikal gazetesindenn Orahan Konuralp 2009 yerel seçimlerine MHP adayı olarak giren 30 Mart 2014 seçimleri için tercihini ise uzun süren müzakereler sonucu CHP’den yana yapan Mansur Yavaş’la konuştu:

CHP’den ayrılmayacağım

CHP seçmeni de mevcut yönetimden kurtulmak istiyor. Bunun için de böyle bir işbirliğine ihtiyaç vardı. Cumhuriyet kimliğinin korunması adını da hassasiyet göstereceklerini düşünüyorum. Ben CHP’nin belediye başkan adayıyım. Herkesin belediye başkanı olacağım, herkese eşit mesafede olacağım ancak partiden ayrılmayacağım. Eğer kendi hayatınızı anlamsızlaştıran, yaşadığınız kentte sizi mutsuz kılan bir insana sadece ‘Benim partimden’ diye - bunu Ak Partililere özellikle söylüyorum- oy veriyorsanız, diyeceğim bir şey olmaz. Tercih Ankaralıların.

Ankara beton yığını bir kent

Son yıllarda açılan her yeni yol, yeni bir yolun açılmasını zorunlu kılıyor. Bu haliyle Ankara çabuk büyüyen iri bir kente dönüştü. Yeni yerleşim yerlerinin de hiçbir özelliği yok. Sadece devasa binalar, beton yığını; sabah işe gidilen akşam eve dönülen, gezmek içinde AVM’lere gidilen, yaşamayan bir kent. Oysa Cumhuriyet ve cumhuriyet öncesi kimliğini koruyan, bu korunan kimlik üzerinden yeniden planlanan bir kent yaratmalıyız.

Oxford caddesi gibi olacak

Kızılay, açık hava AVM’si haline getirilecek İngiltere’deki Oxford Caddesi gibi; yaya öncelikli bir merkeze dönüşecek. Hipodrom, 19 Mayıs Stadyumu alanı, Gençlik Parkı, Adliye Binası, Abdi İpekçi Parkı ve Kurtuluş Parkı birleştirilecek ve yaklaşık 2 bin dönümlük bir alan ortaya çıkacak. Kentin ortasında dev bir yeşil alan olacak.

Gökçek’in projeleri çocuksu

Sayın Başkanın 2004, 2009 ve 2014 projelerine baktım. Ki 2004 ve 2009 projelerinin çoğu gerçekleşmedi. Ankaralı bu projelerin çoğunu çocuksu hayaller olarak nitelendiriyor. Şimdi de Ankara Boğazı projesi. Ankara’nın boğaza ihtiyacı yok; dar gelirlinin boğazına bakmak lazım. Proje için öngörülen para çok fazla, Obama’nın da bütçesi yetmez.

Nerede bu para?

Hafriyat döküm yerlerinden bir yılda elde edilen para 147 bin Türk lira. Oysa bir günde dökülün hafriyattan alınan para ise 300 bin ile 800 bin lira civarında. Para Ankaraspor ve Keçiörengücü’ne gidiyor. Nerede bu para? Herhalde kadrolarında Messi ya da Ronaldo ayarında futbolcular vardır. Kötü niyet var mı, yok mu, vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Bazı uygulamalardan dolayı belediye zarara uğratıldıysa yargıya havale edeceğiz; yargı gereğini yapacak.

Artık geleceğe bakalım

“Yaşar Kemal, Deniz Gezmiş ya da Eşber Yağmurdereli hakkında ne düşünüyoruz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim için belli bir kesimin idolleridir. Artık geleceğe bakmak gerektiğini düşünüyorum.”