Mansimov: Hocalı soykırımı, Türk olduğunu söyleyen herkesin sorunudur

Ali Kan/Bakü, 24 Şubat (DHA) - Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Hocalı soykırımının Türk olduğunu söyleyen herkesin sorunu olduğunu vurgulayarak, ‘‘Hocalı katliamı ağlayan bir ananın feryadıdır\'’ dedi.

Ermenilerin Hocalı kasabasındaki insanları Türk oldukları için katlettiklerini söylediklerini hatırlatan Mansimov, “Hocalı’da soykırım yaptıklarını Ermenilerin bazıları yazmıştır. \'O insanları Türk oldukları için katlettik\' diyorlar. Hocalı soykırımı sadece Azerbaycan Türklerinin değil, \'Ben Türk milletinin mensubuyum\' diyen herkesin sorunudur” dedi.

“Hocalı soykırımı, Türk olduğunu söyleyen herkesin sorunudur”

Özellikle her yerde katliam yerine soykırım kelimesini kullandığını ifade eden Mansimov, soykırım kelimesinin anlamının uluslararası alanda tespit edildiğine dikkat çekti. Hocalı’da soykırım yapan Ermeniler\'den bazılarının, “O insanları Türk oldukları için katlettik” ifadesini kullandığını hatırlatan Mansimov, o yüzden Hocalı soykırımının Türk olduğunu söyleyen herkesin sorunu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Katliam değil soykırım kelimesini her yerde kullanıyorum. 1948 sözleşmesinde soykırımın açıklaması uluslararası alanda tam tespit edildi. Öldürülenlerin sayısı da esas değil. Bir grup insanın etnik kimliğine maksatlı olarak acımasızca katledilmesi soykırımdır. Hocalı’da soykırım yaptıklarını Ermenilerin bazıları yazmıştır. \'O insanları Türk oldukları için katlettik\' diyorlar. Bakın o insanlar Azerbaycan vatandaşı oldukları için değil, önüne Türk oldukları için ifadesini getiriyorlar. Hocalı soykırımı sadece Azerbaycan Türklerinin değil, \'Ben Türk milletinin mensubuyum\' diyen herkesin sorunudur.”

\'BU ACIYI HER GÜN DİLE GETİRMELİYİZ\'

Mansimov, \'Ermenilerin Hocalı\'da yapmış olduğu toplu katliam aslında bir soykırımdır\' diyerek konuya dünyanın seyirci kaldığını vurguladı. Mansimov, \"Biz bunu dünyaya yeteri kadar anlatamadık ya da onlar anlamadı. Çünkü karşımızdaki millet Ermeniler. Avrupa Birliği ve BM devamlı taraf tutucu yaklaşım sergiliyorlar. Bu tür vahşetler aslında toplu bir soykırım hareketidir. Dünya çok seyirci kalıyor ve \'Türk milleti Ermenilere soykırım yaptı\' diye kabul ediyor. Dün de Hollanda\'da bunu yaptılar. Biz dünyayı kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ifade ettiği gibi dünya beşten kurulu değildir. Hocalı\'daki acıyı her gün dile getirmeliyiz\" dedi.

“HOLLANDA TEK TARAFLI KARAR ALIYOR”

Mansimov, Hollanda Temsilciler Meclisi\'nin 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını \"soykırım\" olarak tanımasına ilişkin kararın tek taraflı olduğunu belirterek, Hollandalı bürokratları Hocalı katliamı konusunda da görüş bildirmeye davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca “Ermenistan’a gelin tarihçiler arşivleri açsın” demesine rağmen, Ermenilerin buna yanaşmadıklarını hatırlatan Mansimov, “Ermenistan çirkin siyasi amaçlarla arşivlerini açmadığını ve iddialarla ilgili tarihçilerin ortak araştırma yapmasını kabul etmedi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı\'nda Ermeniler Anadolu\'da ve tarihi Azerbaycan toprakları olan Zengezur ve Gökçe bölgelerinde, Karabağ\'da katliamlar yapmıştı. 1980\'li yılların sonlarından başlayarak Ermenistan Azerbaycan\'a karşı saldırı gerçekleştirmiş, sivillere karşı insanlık suçu işlemiştir. 26 Şubat 1992\'de Ermenistan\'ın şimdiki yöneticilerinin de bizzat komutanlığı altında Hocalı\'da soykırım yapılmıştır. Hollanda Temsilciler Meclisi\'ni çifte standardı bir kenara bırakıp, adalet ve tarafsızlık ilkelerine göre hareket ederek Hocalı soykırımı konusunda da görüş bildirmeye davet ediyorum” dedi. (Fotoğraflı)