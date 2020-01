Manşetlerin gölgelemeye çalıştığı yetenek

Sesi, yakışıklılığı ve harika sahne performansları milyonların sevgisini kazandı, hayranarı onun genç bir idolden dünya yıldızına olgunlaşmasına şahit oldu.

George Michael, dünya çapında 100 milyon plak satan başarılı bir şarkıcı olmasının yanında yetenekli bir söz yazarı ve müzik yapımcısıydı.

Vokalisti olduğu Wham! grubuyla yakaladığı başarıdan sonra, kendisine birçok ödül kazandıracak olan solo kariyerine adım attı.

Ancak Michael'ın uyuşturucu sorunu, polisle yaşadığı husumetler ve hakkında çıkan haberler, kariyerini tehdit etti.

George Michael 25 Haziran 1963'te Kuzey Londra'da doğduğunda gerçek ismi Georgios Kyriacos Panayiotou'ydu. Babası 1950'lerde İngiltere'ye göçen Kıbrıs'lı Rum bir restoran işletmecisi, annesiyse İngiliz bir dansçıydı.

Ancak Michael'ın çok mutlu bir çocukluk geçirdiği söylenemezdi. Ünlü müzisyen verdiği röportajlarda, annesiyle babasının maddi durumlarını düzeltmek için sürekli çalıştıklarını ve kendisine pek ilgi göstermediklerini söylemişti.

Henüz genç bir delikanlıyken ailesiyle Hertfordshire'a taşındı ve okulda Andrew Ridgeley'le tanıştı. İkili ortak bir müzik zevklerinin olduğunu fark etti ve beraber bir müzik grubu kurdu. Ancak grup kısa zamanda dağıldı.

Michael ve Ridgeley 1981 yılında Wham! grubunu oluşturdular.

İkilinin çıkardıkları ilk şarkı Wham Rap! başarılı olmadı, ancak İngiltere'de yayınlanan 'Top of the Pops' televizyon programı grubu son dakikada programda bir performansa davet edince, söyledikleri Young Guns (Go For It) şarkısı İngiltere müzik listelerinde üçüncü sıraya yükselerek ikilinin ülke çapında tanınmasını sağladı.

İkili ilk başlarda deri ceketli isyankar bir imaj çizerek Bad Boys gibi şarkılar söyleseler de, daha sonra bu imajı değiştirdiler ve 80'lerin modasına uygun kıyafetler giyip dünya çapında ses getiren Wake Me Up Before You Go-Go gibi pop ağırlıklı şarkılara imza attılar.

Michael'ın ikilinin lideri olması solo bir kariyere yöneleceğinin de göstergesiydi. 1984 yılında çıkan Careless Whisper şarkısını Ridgeley ile yazdı, ancak şarkı ABD'de Wham! ve George Michael düeti olarak geçiyordu ve Michael'ın kariyerindeki ilk solo girişimiydi.

Wham! 1986 yılında dağıldı ve sonraki sene Michael, kendisinin de en sevdiği müzisyenlerden biri olan Aretha Franklin'le, I Knew You Were Waiting (For Me) düetini çıkardı.

Michael bu sıralarda cinsel yönelimini sorgulamaya başladı. Independent'a verdiği röportajda Wham! grubunun dağılmasından sonra depresyona girmesinin asıl sebebinin biseksüel değil eşcinsel olduğunun farkına varması olduğunu söyledi.

1987 yılının büyük kısmını ilk solo albümü Faith üzerinde çalışarak geçirdi. Albüm İngiltere'de ve Amerika'da müzik listelerinde birinci sıralara yerleşti, 25 milyon sattı ve 1989 yılında Michael'a bir Grammy kazandırdı.

Albümden çıkan ilk şarkı I Want Your Sex, özellikle ABD'nin radyo kanallarında tartışmalara sebep oldu ve çoğu kanal şarkıyı çalmayı reddetti. Bazı kanallarsa şarkıyı 'seks' kelimesini 'aşk' ile değiştirerek çaldı.

1988 yılında yaptığı dünya turnesi Michael'ın pop yıldızı statüsünü daha da güçlendirdi. Ancak ünlü şarkıcının çığlıklar atan hayranları ve sürekli turneye çıkması enerjisini tüketiyor ve depresif dönemlerini yoğunlaştırıyordu.

Bu nedenle dinlenmek için ikinci albümü Listen Without Prejudice Vol. 1 için turneye çıkmayı ve müzik videosu çekmeyi reddetti.

Albüm daha yetişkin bir kitleye hitap ediyordu ancak ABD'deki ilk işlerinin başarısını yakalayamadı. İngiltere'de ise Listen Without Prejudice Vol. 1, Faith'ten bile daha çok sattı.

1991 yılında yaptığı turnenin Rio ayağında o zamanki partneri Anselmo Feleppa'yla tanıştı. Michael hala eşcinsel olduğunu kamuya açıklamamıştı.

Ancak 2 yıl sonra Feleppa beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Bu sırada Michael'ın Listen Without Prejudice Vol. 2 albümü, bağlı olduğu Sony plak şirketiyle yaşadığı hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle çöpe gitti. Uzun ve maliyetli bir hukuk mücadelesinden sonra Michael Sony ile yollarını ayırdı.

1994'te sevgilisi Feleppa'ya adadığı Jesus to a Child şarkısını çıkardı ve şarkı İngiltere'de liste başı oldu. Jesus to a Child daha sonra yapımı 3 yıl süren ve 1996 yılında çıkan Older albümüne eklendi.

Melankolik bir albüm olan Older, Michael'ın cinsel yönelimine referans veriyordu ve şarkıcının imajı yine değişiyordu. Uzun saçları ve sakalının yerini kısa saç ve deri ceketler aldı.

Albüm İngiltere'de ve Avrupa'da büyük başarıya ulaştı ancak ABD'deki hayranları Michael'ın dönüşmek istediği ciddi sanatçı kimliğindense alıştıkları pop süperstarı George Michael'ı tercih ettiler.

1997'de annesi kanserden hayatını kaybettiğinde Michael bir kez daha depresyona girdi. GQ dergisine verdiği bir röportajda intihar etmeyi düşündüğünü ancak sevgilisi Kenny Goss'un desteğinin onu bundan vazgeçirdiğini söyledi.

1988 yılında ABD'nin California'daki Beverley Hills şehrinde gizli görevdeki bir polis tarafından halka açık bir tuvalette 'gayriahlaki bir eylemde bulunurken' tutuklandı, para ve 80 saatlik kamu hizmeti cezası aldı.

Michael bu olaydan sonra cinsel yönelimini kamuya açıklayarak, sevgilisi Kenny Goss ile olan ilişkisini duyurdu.

Müzik kariyerine devam eden Michael, 1999 yılında Songs from the Last Century adında bir aranjman albümü yaptı.

2004 yılında ise 2 yıl üzerinde çalıştığı Patience albümünü çıkardı.

"George Michael'ın geri dönüşü" olarak anılan albüm İngiltere'de kısa sürede başarı kazandı, hatta ABD'nin müzik listelerinde bile 12. sıraya yükseldi.

Patience albümünün başarısından sonra Michael BBC'ye verdiği bir röportajda artık albüm satmayacağını, hayranlarının müziğini internetten bedava indirebileceğini ancak bunun yerine hayır kurumlarına bağış yapmalarını rica edeceğini söyledi.

2006'da, 15 yıl sonraki ilk turuna çıktı ve İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda konser verdi.

Ancak özel hayatı manşetlerin konusu olmaya devam etti. Şubat 2006'da uyuşturucu taşımaktan tutuklandı, aynı yılın Temmuz ayında ise Londra'da bir parkta cinsel ilişkiye girdiğiyle ilgili haberler çıktı.

Ağustos 2010'da uyuşturucu etkisinde araba sürmekten 8 haftalık bir hapis cezasına çarptırıldı ancak cezasının yarısını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı.

2011'de Prag'da verdiği konserde partneri Kenny Goss'tan 2 yıl önce ayrıldığını açıkladı ve bunun nedeninin Goss'un alkol, kendisinin de uyuşturucu bağımlılığıyla verdiği mücadele olduğunu söyledi.

George Michael'ın yeteneği onun methinin dünya çapında bilinmesini sağladı ama o, ona biçilen bu rolde kendisini hiçbir zaman rahat hissetmedi. Bir keresinde, gençken sahnede dönüştüğü insanın sadece işini yapmak için kullandığı ikinci bir kişiliği olduğunu söyledi.

Ciddi bir şarkıcı ve söz yazarı olarak kabul görmek için çok çalıştı. Depresyonu ve cinsel yönelimi hakkındaki kafa karışıklığıyla boğuşmasına rağmen, çabaları sayesinde yetişkin bir kitleye hitap etme amacını gerçekleştirdi.

George Michael hiç kuşkusuz 1980'li yılların en ebedi müzisyenlerinden biri olacak hatırlanacak.