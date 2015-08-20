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Dünya
Deutsche Welle

Manş Tüneli'ne sığınmacı akınına karşı polis yığılıyor

İngiltere'ye geçmek için Manş Tüneli'ne girmeye çalışan mülteciler Paris ve Londra'yı harekete geçirdi. Tünel çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınması kararlaştırıldı.

20 Ağustos 2015 11:54

Sığınmacılar, Manş Tüneli girişinde bekleyen kamyon ve TIR'lara ya da tren
vagonlarına binerek 50 kilometrelik tüneli aşmaya çalışıyor. Bu girişimler sık sık
ölümlü kazalarla sonuçlanıyor.

İngiltere ve Fransa, sığınmacı akınının önüne geçebilmek için tünel çevresinde
alınacak güvenlik önlemlerinde işbirliğini artırma kararı aldı. Bu çerçevede Calais'de
bir ortak polis merkezi kuruldu. Polis merkezi bugün her iki ülkenin içişleri bakanları
tarafından basına tanıtılacak.

Calais belediye başkanı isyan etti

Bu arada Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, İngiltere
ve Fransa'dan 50 milyon
euro tazminat talebinde bulundu. Bouchart, Manş Tüneli girişinde yaşananlar nedeniyle
son 15 yıl içinde uğradıkları maddi zararın telafi edilmesini istedi.

Calais Belediye Başkanı Bouchart, "Güvenlik ve insani yardıma
para ayrılabiliyorsa
ekonomiye de para aktarılmalı. Talebimizin karşılanmaması halinde Londra ve Paris'e
karşı yargı yoluna başvuracağız" dedi.

'Cangıl'daki sığınmacı sayısı 4 bine dayandı

İngiltere ile Fransa'yı birleştiren demiryolunun operatörü Eurotunnel de geçen ay
sığınmacılar nedeniyle alınan ek güvenlik önlemleri ve gecikmelerin şirketi zarara
uğrattığını açıklamış, İngiltere ve Fransa hükümetlerinden 9,7 milyon euro tazminat
talebinde bulunmuştu.

Calais'de İngiltere'ye geçme umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor. Çoğu, ilkel
yöntemlerle kurulan çadırlarda yaşıyor. Yardım kuruluşları, "cangıl" olarak anılan
çadır kentin nüfusunun bu ayın sonuna kadar 4 bini bulmasını bekliyor.

   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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