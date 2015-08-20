Manş Tüneli'ne sığınmacı akınına karşı polis yığılıyor

Sığınmacılar, Manş Tüneli girişinde bekleyen kamyon ve TIR'lara ya da tren

vagonlarına binerek 50 kilometrelik tüneli aşmaya çalışıyor. Bu girişimler sık sık

ölümlü kazalarla sonuçlanıyor.

İngiltere ve Fransa, sığınmacı akınının önüne geçebilmek için tünel çevresinde

alınacak güvenlik önlemlerinde işbirliğini artırma kararı aldı. Bu çerçevede Calais'de

bir ortak polis merkezi kuruldu. Polis merkezi bugün her iki ülkenin içişleri bakanları

tarafından basına tanıtılacak.

Calais belediye başkanı isyan etti

Bu arada Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, İngiltere

ve Fransa'dan 50 milyon

euro tazminat talebinde bulundu. Bouchart, Manş Tüneli girişinde yaşananlar nedeniyle

son 15 yıl içinde uğradıkları maddi zararın telafi edilmesini istedi.

Calais Belediye Başkanı Bouchart, "Güvenlik ve insani yardıma

para ayrılabiliyorsa

ekonomiye de para aktarılmalı. Talebimizin karşılanmaması halinde Londra ve Paris'e

karşı yargı yoluna başvuracağız" dedi.

'Cangıl'daki sığınmacı sayısı 4 bine dayandı

İngiltere ile Fransa'yı birleştiren demiryolunun operatörü Eurotunnel de geçen ay

sığınmacılar nedeniyle alınan ek güvenlik önlemleri ve gecikmelerin şirketi zarara

uğrattığını açıklamış, İngiltere ve Fransa hükümetlerinden 9,7 milyon euro tazminat

talebinde bulunmuştu.

Calais'de İngiltere'ye geçme umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor. Çoğu, ilkel

yöntemlerle kurulan çadırlarda yaşıyor. Yardım kuruluşları, "cangıl" olarak anılan

çadır kentin nüfusunun bu ayın sonuna kadar 4 bini bulmasını bekliyor.



