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Dünya

Manş Denizi'nde 2000 kişi mahsur kaldı

Fransa ve İngiltere'yi bağlayan tünelde 2000 binden fazla yolcu, denizin yaklaşık 75 metre altında saatlerce mahsur kaldı.

19 Aralık 2009 02:00

T24 - Manş Tüneli, arıza yapan beş tren yüzünden trafiğe kapatıldı. Fransa ve İngiltere'yi bağlayan tünelde 2000 binden fazla yolcu, denizin yaklaşık 75 metre altında saatlerce mahsur kaldı. Uzun uğraşlardan sonra ayrı ayrı trenlerde mahsur kalan yolcuların tümü kurtarıldı.
 
Yaklaşık iki bin yolcu dün gece araçlarıyla Manş Denizi'ni geçmek için kendilerini karşı kıyıya taşıyacak trenlere bindi.
 
Ancak yolcuları İngiltere'den Fransa'ya taşıyan Eurostar şirketine ait beş tren aşırı soğuk nedeniyle arızalandı ve tünel trafiğe kapatıldı. 
 
Saatlerce trenlerin içindeki araçlarında mahsur kalan yolcuların en büyük sorunun açlık, susuzluk ve soğuk hava olduğu belirtildi.
 
Arızalanan trenler bugün tünelden dışarı çıkarıldı ve mahsur kalan 2 binden fazla yolcu kurtarıldı.
 
Olayın ardından Eurostar şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Petroviç, kötü hava koşulları yüzünden Paris ile Londra'yı birbirine bağlayan Eurostar seferlerinin yarına kadar askıya alındığını söyledi.
 
Petroviç 15 beş yılda hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

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