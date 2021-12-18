Manş Denizi'nde mahsur kalan 130'dan fazla sığınmacı kurtarıldı

T24 Dış Haberler

Fransa, kendi yaptıkları tekneyle Fransa'dan Britanya'ya geçmeye çalışan 130'dan fazla sığınmacının Manş Denizi'nde mahsur kaldığını bildirdi. Fransız yetkililer, sığınmacıların kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililer, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan birçok geminin sıkıntı yaşadığı konusunda bilgi aldıktan sonra harekete geçti.138 sığınmacıyı iki donanma teknesi ve iki cankurtaran filikası kıyıya geri taşıdı.

Kurtarma operasyonundan sonra sığınmacılar polis ve yerel yetkililere teslim edildi.

2021'den 20 Kasım'a kadar 31 bin 500 sığınmacı Fransa'dan Britanya'ya geçmeye çalıştı.