Manny Pacquiao başkanlık için yarışacak

Ünlü boksör Manny Pacquiao'nun, Filipinler'de 2022 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağı öğrenildi.

2016 yılından bu yana Filipinler senatosunda politikayla uğraşan Manny Pacquiao’nun eski organizatörü Bob Arum, ünlü boksörün 2022 seçimlerinde başkan olmak için yarışacağını açıkladı.

Velter sıklet dünya şampiyonluğu bulunan Manny Pacquiao’nun Filipinler Temsilciler Meclisi’nde görev yaptığını hatırlatan Bon Arum, "Kendisi ile telefonla görüştüm. Bana 2022 seçimlerinde başkanlığa aday olacağını söyledi. Kazanması halinde ise başkanlık töreninde benim de olmamı istediğini belirtti" dedi.

Pacman lakaplı ünlü boksör, ülkesinde ekonomik durumu iyi olmayan aileler için ücretsiz evler yaptırdığı ve sosyal yardımlardan ötürü çok seviliyor.

Asrın maçının kahramanı

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli boksörleri arasında gösterilen Manny Pacquiao, 2 Mayıs 2015’te ‘Asrın maçı’ olarak nitelendirilen karşılaşmada Floyd Mayweather’ın karşısına çıkmıştı.



12 raund üzerinden yapılan maçta rakibi Floyd Mayweather’e sayı ile kaybetmişti. Birçok boks otoritesi ise bu maçı Pacquiao’nun hak ettiğini ve Mayweather’in sürekli rakibine sarılarak, ring içinde sürekli Pacquaio’dan kaçtığını savunmuştu.



Maç anında da Mayweather bu hareketleri yüzünden izleyiciler tarafından sık sık yuhalanmıştı.