Mannheimer Morgen: Türkiye'nin ödediği bedel çok büyük

Mannheimer Morgen gazetesi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını yorum sütunlarına taşıyor. Yorumda teröristlerin amacının her yerde korku salmak olduğu vurgulanıyor:

“Türkiye'nin ödediği bedel çok büyük. NATO üyesi hiçbir ülke terörden Türkiye kadar muzdarip değil. Her ne kadar Erdoğan ülkesini hukuksuz bir ülkeye dönüştürmeye çalışsa da Avrupa'dan da dayanışmaya ihtiyacı var. Ancak bu noktada da taziye mesajları çaresiz kalıyor. Elbette ki herkes birliktelik göstermek istiyor, çünkü saldırı Berlin veya Paris'teki bir gece kulübünde de yaşanabilirdi. IŞİD önce Ortadoğu'da ve şimdi de Batı'da olmak üzere dünya çapında bir savaş sürdürüyor. İslamcıların mesajı açık ve net: Nerede olursanız olun, korkmalısınız: Berlin'deki evinizde veya İstanbul'da tatildeyken..."

Köln Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yılbaşı gecesi yapılan paylaşımlarda Kuzey Afrikalılara atfen kullandığı 'Nafris' tabiri büyük tartışma yaratmış, Emniyet Müdürü Jürgen Mathies söz konusu olayla ilgili olarak özür dilemişti. Berliner Zeitung'un konuyla ilgili yorumu şöyle:

"Polise köken ve ten rengine göre genel bir şüpheli profili oluşturmasının uygunsuzluğunu hatırlatmak ne kadar doğru olsa da polisin oluşturduğu genel şüpheli profilinde ırkçı bir ayrımcılık aramak da o kadar faydasız bir girişim. Zira bu yıl saldırıları engelleyemeselerdi, AfD'nin önümüzdeki aylarda seçim propagandası yapmasına gerek kalmazdı."

Heidelberg'de yayımlanan Rhein-Neckar-Zeitung ise aynı konudaki yorumunda kelimelerin gücüne dikkat çekiyor:

"'Nafris' tabirinin kullanımı eleştiriye çok açık bir konu. Ancak sadece artık Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter mesajları basın açıklamalarıyla aynı konuma sahip hale geldiği için değil. Kurum içi iletişimde de bazı grupların bu şekilde itham edilmesi kötü bir girişim. Zira bilinci ve buna bağlı olarak da eylemi şekillendiren dildir. Polis 'Nafris' tabirinin kullanmaktan vazgeçmelidir."

Kölner Stadt-Anzeiger ise yorumunda Köln Emniyet Müdürlüğü'nün ırkçı davrandığı eleştirilerini geri çeviriyor:

"Polisin etnik veya dini açıdan farklı olarak sınıflandırdığı kişilere yönelik ayırımcı kontroller 'ırka dayalı profil çıkarma' şeklinde tanımlanıyor. Bunu yılbaşında yapılan kontrollerle bağdaştırmak saçma. Söz konusu girişim bir önceki yıl yaşanan yoğun cinsel saldırıların ışığında ırkçı değil, sadece katı. Birçok Kuzey Afrikalı gruplar halinde gezip, agresif bir tutum sergiliyordu. Polisler sadece işini yaptı ve suç işleme tehdidi gördüğü kişileri kontrol etti."

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Derleyen: Banu Wöltje