Mankenler 'Pamuk' dedi

Dedikodular, ekonomik kriz ve katılan ünlü isimlerle ön plana çıkan, İtalya'nın Milano kentindeki moda haftasının bir diğer ilginç özelliğini de, Corriere della Sera ortaya çıkardı.



"Moda'nın Keyifleri" adlı habere göre podyuma çıkan manken kızların en itibar ettiği yazarlardan biri de, Nobel ödüllü Orhan Pamuk... Podyum arkasında, başlarında bigudileri, saçları fönlenirken, müziğin patırtısı, fotoğrafçılar ve onca koşuşturma arasında sıralarını beklerken, modellerin ilk tercihi Orhan Pamuk kitapları oluyor. Corriere della Sera için haberi hazırlayan ünlü fotoğrafçı Laura Villani, mankenlerin sanılanın aksine sadece "light" yazarları okumadığını, podyumlarda Orhan Pamuk, John Steinbeck, Jose Saramago gibi ödüllü yazarların öne çıktığını belirtiyor. Yazının başlığı da, "Harry Potter ve Pamuk arasında mankenlerin rahatlama sırları..."



Edebiyetın Armani'sini oku !..



Habere göre birbirinden güzel mankenlen her defile öncesi, üstelik de o hengame içinde, çevrelerinde koşturan onca insana ve tüm o gürültüye aldırmadan, rahatlamak için Orhan Pamuk kitaplarını ellerinden düşürmüyor. Corriere'de yayınlanan bir sayfa yazının göbeğine yerleştirilen fotoğrafta, elinde Nobelli yazarın "Kar" romanını tutan manken de bunun bir kanıtı. "Neve-Kar Orhan Pamuk" yazılı kitabı elinde tutan manken, en çok okunan yazarlardan birinin Orhan Pamuk olduğunu gösteriyor. Üstelik göründüğü kadarıyla da, romanın son sayfalarına da gelmiş çoktan... Isabel Allende, John Le Carre, Emily Bronte, Grace Coddington, Monika Szwaja, J.K. Rowling (Harry Potter) de okunan kitaplar arasında. Bu durum mankenler arasında, "Okuyacaksan, edebiyatın Armani'sini okuyacaksın" prensibinin yerleştiğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.