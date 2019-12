Mankenler kraliçesi hayatını kaybetti

T24 - 2003 yılında düzenlenen "Miss Model Of Turkey Yarışması"nda mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş, Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin 3. katından düştüğünün ileri sürülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Bodrum İlçesi Yalıkavak Beldesi'nde, turizmci Ahmet Bayer'in tripleks villasında verdiği kokteylde, üçüncü kat balkonundan düştüğü ileri sürülen Miss Model Of The World-2003 kraliçesi 32 yaşındaki Aslı Baş yaşamını yitirdi. Baş'ın kendisini boşluğa bırakarak intihar etmiş olabileceği iddia edildi.



Clup Flipper Tatil Köyü'nün sahibi Ahmet Bayer, dün akşam bir süre birlikte yaşadığı iddia edilen Miss Model Of The World-2003 güzellik kraliçesi Aslı Baş ile ağabeyi ve Baş'ın arkadaşlarından oluşan 7 kişilik bir gruba Yalıkavak Beldesi'ndeki tripleks villasında kokteyl verdi. Villanın üçüncü kat balkonundaki kokteylin ardından davetliler, saat 03.00'e kadar sohbet etti. Kokteylde zaman zaman çok neşeli, zaman zamanda durgun olduğu iddia edilen manken Aslı Baş, bir ara balkona çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen Baş, davetlilerin gözleri önünde bir anda boşluğa düştü.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 7.5 metreden kayarak taşlarının üzerine çakılan Baş, ağır yaralandı. İntihar ettiği ileri sürülen Baş, ambulansla Universal Hospital Bodrum'a kaldırıldı. Beyin travması geçirdiği ve vücunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Baş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber üzerine, bilgi almak için hastaneyi telefon yağmuruna tutan Baş'ın yakını ve manken arkadaşları şoke oldu.



Genç kadının cesedi, öğle saatlerinde kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Gümüşlük Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ve savcının ifadelerine başvurduğu turizmci Bayer ile Baş'ın ağabeyi ve arkadaşlarının genç mankenin yaklaşık bir aydır depresyon ilacı kullandığını ve gece aşırı alkol alıp, balkonun kenarına oturduğunu, sonrasında da olayın meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.





'Böbreklerim canımı yakıyor, Almanya'ya gitmeliyim'





Antalya'daki Esline Ajans sahibi Esra Keskinol tarafından 13 yaşında keşfedilen katıldığı birçok güzellik yarışmasından dereceler alan manken Aslı Baş'ın Bodrum'da tatil yaptığı otelin 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesi, yakınlarını acıya boğdu.



Manken Aslı Baş, bağlı olduğu Esline Ajans'a, 10 gün önce vize işlemlerini gerçekleştirmek için başvurdu. İşyeri tarafından yurt dışına gitmek isteyenlere verilen çalıştığına dair belgeyi Keskinol'dan talep eden Aslı Baş, böbrek tedavisi için Almanya'ya gideceğini söyledi. Esra Keskinol'u arayarak, “Böbreklerim çok canımı yakıyor. Burada ne olduğunu bulamadılar. Almanya'ya gideceğim. Bana çalışıyor kağıdı çıkartırsan vize işlemlerine başlayacağım” diyen Baş'ın balkondan düşüp öldüğünü öğrenen patronu Keskinol, şok geçirdi. Uzun süredir böbreklerinden rahatsız olan Baş'ın tedavi öncesi moral tatili için Bodrum'a gittiğini belirten Keskinol, “Elimde büyüyen birisinin ölüm haberini almak gerçekten çok üzücü. Kendimde değilim” dedi.





Facebook'a 'Hayat çok güzel' notu





Aynı podyumda yürüdüğü manken arkadaşı Osman Atalay, “İnanmak istemiyorum. Aslı ile beraber büyüdük. Bu ölüm ona yakışmadı” diye konuştu.



Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki profiline tatil öncesi "Bodrum" notu düşen Aslı Baş'ın kişisel düşünce bölüme de "Hayat çok güzel, bunu hissettiren tüm canlılara, dünyaya... evrene ... teşekkür ederim... ;))" yazdığı görüldü.