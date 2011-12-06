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Yaşam

Mankenler kraliçesi gözaltında

2007 Best Model Of Turkey Birincisi Neslihan Önder bu sabah Karagümrük Çetesi Operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

06 Aralık 2011 02:00


T24 - 2007 Best Model Of Turkey Birincisi Neslihan Önder bu sabah Karagümrük Çetesi Operasyonu kapsamında gözaltına alındı.


Karagümrük Çetesi operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında Neslihan Önder'in de bulunduğu bildirildi.



Daha önce kocasından şiddet görmüştü


Neslihan Önder, Ocak 2011'de dört yıllık eşi Erkan Ergun tarafından dayak yediği iddiasıyla karakola başvurmuştu. Adansporlu eski futbolcu Erkan Ergun ile evli ve bir çocuk sahibi olan Önder, eşi Erkan Ergun'un kendisini 2010 Best Model of Azerbaycan birincisi Günay Musayeva ile aldattığını öne sürerek; "Erkan beni yüzlerce kez aldattı. En son Azerbaycan'ın 2010 Best Model güzeli ile beraber olmaya başladı. Üstelik onunla beraber olduğunu her yerde söylüyor, geziyor, tozuyor." demişti.



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