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Yaşam

Manken Tolga Baş 500 TL için öldürüldü

Tolga Taş laptop sattığı ve parasını alamadığı için tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

17 Şubat 2011 02:00

T24 - Mankenlik ve oyunculuk yapan 25 yaşındaki Tolga Taş laptop sattığı ve parasını alamadığı için tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Manken Tolga Baş 500 TL için öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Arka Sokaklar, Şen Yuva ve Küçük Kadınlar isimli dizilerde ufak rollerde oyunculuk yapan Tolga Taş, bir süre önce laptop sattığı ve parasını alamadığı arkadaşı Özcan U. ile akşam saatlerinde buluştu. Esenler'de buluşan iki arkadaş 500 liralık alacak yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan U. Beykent Üniversitesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisi Tolga Taş'ı sırtından bıçakladı. Taş hemen yakındaki İstanbul Tıp Merkezi'ne gitti. Hastaneden annesini de arayıp bıçaklandığını söyleyen Taş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Best Model 2011 yarışmasına da katılmak için hazırlandığı öğrenilen Taş için Kemer Tepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Genç manken ve oyuncu kılınan namazın ardından Arnavutköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tolga Taş'ın babası Cengiz Taş'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Cenazenin araca konulduğu sırada Taş'ın arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Genç manken ve oyuncuyu bıçaklayarak öldüren Özcan U ise polis ekipleri tarafından Bağcılar'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.


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