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Manken Irmak Atuk podyumda bayıldı!

Başkent Moda Günleri kapsamında düzenlenen defilede mankenlerden Irmak Atuk, podyumda bayıldı

03 Mart 2009 02:00

Başkent Moda Günleri Ankara'da başladı. Moda günleri kapsamında düzenlenen defilede bayılan manken heyecan yarattı.

Başkent Moda Günleri kapsamında düzenlenen ve on beş ayrı firmanın ilkbahar-yaz koleksiyonlarının tanıtıldığı defile yaklaşık 2 saat sürdü. Uzun süren defilenin son bölümünde mankenlerden Irmak Atuk, podyumda bayıldı.

Bir anda yere yığılan mankeni Safiye Soyman'ın eşi Faik Öztürk ve Ankara Ticaret Odası (ATO) başkanı Sinan Aygün kaldırıp kulise taşıdı. Atuk'un olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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