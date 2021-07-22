Manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darp eden Mücahit İsmail Ayta tutuklandı

Manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından Beşiktaş'ta tekme ve yumruklarla darp edildi.
Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti.. Sosyal medyadaki fotoğrafları gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta tekme ve yumruklarla Akbaş'a saldırdı.
Gizem Akbaş'ın burnu kırıldı. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Ayta, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
Adliyedeki işlemlerinin ardından Mücahit İsmail Ayta, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. (DHA-İHA)