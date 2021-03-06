Manken Elif Ece Uzun'un "Uyuşturucu kullanıp beni dövüyor" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdığı eşine 3 gün zorlama hapis cezası

Mehmet Tuş hakkında "uyuşturucu kullandığı" ve "fiziksel şiddet" uyguladığı iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran manken Elif Ece Uzun, “Şiddet devam ediyor” diyerek zorlama hapsi talep etti. Mahkeme, işadamını 3 gün zorlama hapsine çarptırdı.

Elif Ece Uzun’un aldırdığı uzaklaştırma kararına itiraz eden Mehmet Tuş, eşinin mankenlik camiasında kendine tekrar yer bulabilmek, magazin dünyasında dikkat çekmek için bu kararı aldırdığını öne sürmüş, mahkeme Tuş’un itirazını reddetmişti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Elif Ece Uzun, uzaklaştırma kararının ardından “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açtı. Sonra da şiddetin devam ettiğini ileri sürerek ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu ve şikâyetçi oldu.

Eşinin korunma kararına rağmen ailesiyle birlikte Sakarya’ya yanına geldiğini belirten Uzun, şöyle dedi:

“Barışalım diye yalvardı, ben de affettim. Aracımız seyir halindeyken boşanma davası nedeniyle tartışmaya başladık. ‘O.. seni mahvedeceğim. Çocuklarımı alacağım. Sana vesikalık çıkaracağım’ diyerek hakaretlerde bulundu. Yakıt aldığımız esnada saçımdan tutarak yere attı. Yerde sürükledi, tokat attı. Şikâyetçiyim.”

Mahkeme, Mehmet Tuş’un tedbir süresi sona ermeden Elif Ece Uzun’a yönelik tehdit ve hakaretlerinin devam ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi.

Hapis kararına itiraz eden Mehmet Tuş, Elif Ece Uzun’a hakaret ve tehdit içerikli sözler söylemediğini, şiddet uygulamadığını öne sürdü. Mahkeme itirazını reddetti.