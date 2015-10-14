Manken Ece Gürsel'in babası evinde ölü bulundu

Ünlü manken Ece Gürsel'in eski A Milli Takım futbolcusu olan babası, evinde ölü bulundu.

Manken Ece Gürsel'in babası, Tayfun Gürsel (63) Antalya'nın Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki evinde ölü bulundu. Eskişehirspor, Antalyaspor, Kocaeli ve bir zamanlar A Milli Takım'da futbol oynayıp, profesyonel ve amatör takımlarda da 20 yılı aşkın teknik direktörlük yapan Ece Gürsel'in babası Tayfun Gürsel, tek başına oturuyordu.

Komşuları kokudan şüphelendi

Salı akşamı apartmandaki kötü kokudan rahatsız olan komşuları, kokunun Tayfun Gürsel'in evinden geldiğini fark ettiler. Alt komşusu Osman Doğan, Gürsel'i telefonla aradığını ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Gürsel'in kapısına yönelen Doğan, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı ve Gürsel'in kapısının yanında telefonunu arayan komşusu, telefonun içeriden çaldığını fark etti. Bunun üzerine Gürsel'in her zaman kullandığı bisikletini kontrol eden Doğan, bisikletin apartmanın içinde olduğunu gördü. Durumu hemen mahalle muhtarı Cengiz İkiz'e bildirdi.

3 gündür haber alınamıyordu



Görgü tanıklarının ifadesine göre, Gürsel'in en son Cumartesi günü akşam saatlerinde bir pastaneye girdiği belirtildi. O günden itibaren telefonlara cevap vermeyen Gürsel'in bir gün öncesi kendisini aradığını belirten Muhtar Cengiz İkiz, “Cuma günü akşamüzeri beni aradı. Sağlık ocağının Cumartesi açık olup olmadığını sordu. Bende 'cumartesi günleri kapalı olur' hocam dedim. Kendisinin rahatsız olduğunu söyledi. Ondan sonra tabi telefonu kapattı, o günden beridir konuşamadık” dedi.

Banyoda ölü vaziyette buldular

Muhtar İkiz, Gürsel'e ulaşılamayınca durumu 155'e bildirdi. Saat 20.30 sıralarında olay yerine Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evin banyosunda Gürsel'in cansız bedeniyle karşılaştılar. Gürsel'in ölü bulunmasının hemen ardından olay yerine Cumhuriyet Savcısı Oğuz Giray Gökçebay geldi.

Babasının öldüğünü duyan Ece Gürsel apar topar Antalya'ya hareket etti

Emniyet ekipleri, Tayfun Gürsel'in İstanbul'da yaşayan manken kızı Ece Gürsel'e babasının durumunu bildirdiler. Şok geçiren Ece Gürsel, apar topar ilk uçakla Antalya'ya hareket etti.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Tayfun Gürsel'in cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık nakil aracılığıyla önce Demre Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 63 yaşında ve iki kızı olan Tayfun Gürsel'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.