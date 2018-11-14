Manken Ebru Şancı, isyan etti: Telefonu bırak da çocuk yapalım

Üçüncü çocuğu çok istediğini söyleyen Ebru Şancı eşinin antrenmanlar ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonunda oyun oynadığını söylerken “Adam 7/24 oyunda. Kafasını kaldırmıyor. İlgisizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk tabii olmaz” dedi.

Göztepespor’da oynayan eşi Alpaslan Öztürk’ün oyun oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ebru Şancı sözlerine şöyle devam etti:

“Birkaç kez telefonunu alıp sakladım. Bu kez benim telefonumdan oyun oynadı. En azından akşam bir saatten sonra cep detoksu yapabiliriz. Bunu teklif ettiğimde de gülüyor. Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu.”