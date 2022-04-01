Manken Dilara Kurşun ile cinsel istismardan yargılanan Tufan Kılıç, mahkemede karşı karşıya geldi; “Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü”

Manken Dilara Kurşun, ayrılmalarına rağmen son kez görüşmek için kendisini Kumköy sahiline götüren ve burada cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Tufan Kılıç’la mahkemelik oldu. Dilara Kurşun yaşadıklarını anlattı, eski sevgili Tufan Kılıç ise iddiaları reddetti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kurşun "Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Alkol aldı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu" dedi. Nitelikli cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarından dava açılan Tufan Kılıç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokunduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım. Şikâyetçi ile ilişkilerimizde sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu.

Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için davayı erteledi.