T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manken Aslı Baş davasında Hakan Bayar tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, işadamı Ahmet Bayer'e ait villada hayatını kaybeden manken Aslı Baş'la ilgili davada, sanıklardan Hakan Bayer tahliye edildi

17 Ocak 2014 18:12

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, işadamı Ahmet Bayer'e ait villada hayatını kaybeden manken Aslı Baş'la ilgili davada, sanıklardan Hakan Bayer tahliye edildi.

Muğla Baro Başkanı ve tutuklu sanık Hakan Bayer'in avukatı Mustafa İlker Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştığını ve mahkeme heyetinin raporu incelediğini bildirdi.

Gürkan, müvekkili Bayer'in yaklaşık 18 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, "Gelen rapor doğrultusunda ve mahkeme heyetinin ayda bir yaptığı tutukluluk incelemesinde müvekkilim Hakan Bayer, adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Bayer'in yurt dışına çıkması yasak. Her hafta imza atacak" dedi.

Davada tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer ise, mahkemenin verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarına işaret etti. Bayer, şunları söyledi:

"Oğluma kavuştuğum için, adalet sonunda yerini bulduğu için, çok mutluyum. Ama bu bizim 1,5 senedir çektiğimiz acıları, çektiğimiz üzüntüleri telafi etmiyor. Gencecik bir insan hiçbir suçu olmadan hapis yattı. Bunun vebalini kim ödeyecek? Ben haberi İstanbul'da öğrendim. Dün akşam bana sürpriz oldu. Aylık rutin tutukluluk incelemesinde mahkeme karar vermiş. Bize de Hakan'a da sürpriz oldu. Cezaevinden bile gidip alamadık, o minibüse binip Milas'a gelmiş. Kardeşi de onu Milas'ta karşıladı."

Aslı Baş'ın ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü de tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Küpçü, "Mahkemedeki üyelerin hiçbirisi asıl mahkemenin üyeleri değil. Normalde ara kararda pek tahliye çıkmaz. Değerlendirip, tahliye kararına itirazımızı yapacağız" dedi.

 

Üçücü kattan düşerek hayatını kaybetmişti

 

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş adamı Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, 30 Ağustos 2012'de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

ETİKETLER

alı başmankenahmet bayarhakan bayar

İlgili Haberler

İddianame açıklandı: Manken Aslı Baş intihar etmedi, öldürüldü

İddianamede, Aslı Baş'ın intihar etmediği, önce sırtına ve başının arkasına sert bir cisim ile vurulduğu, ardından terastan atıldığı ifade edildi...

Aslı Baş'ın ölümünü ODTÜ inceleyecek

Aslı Baş davasında mahkeme heyeti, ODTÜ tarafından oluşturulacak 5 kişilik bilirkişi heyetiyle 13 Nisan’da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi

Bilirkişi raporu 'Aslı Baş'ın ölümü intihar değil' dedi

ODTÜ bilirkişi heyeti, manken Aslı Baş'ın ölümüne dair hazırladığı raporda 'intihar değil' dedi

Aslı Baş öleli 3 sene oldu, sıradaki duruşma Cuma günü

Üç sene önce işadamı Ahmet Bayer'in villasında ölen manken Aslı Baş'ın intihar mı ettiği yoksa cinayet kurbanı mı olduğunun araştırıldığı davanın bir sonraki duruşması Cuma günü görülecek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24