Manken Aslı Baş davasında Hakan Bayar tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, işadamı Ahmet Bayer'e ait villada hayatını kaybeden manken Aslı Baş'la ilgili davada, sanıklardan Hakan Bayer tahliye edildi.

Muğla Baro Başkanı ve tutuklu sanık Hakan Bayer'in avukatı Mustafa İlker Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştığını ve mahkeme heyetinin raporu incelediğini bildirdi.

Gürkan, müvekkili Bayer'in yaklaşık 18 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, "Gelen rapor doğrultusunda ve mahkeme heyetinin ayda bir yaptığı tutukluluk incelemesinde müvekkilim Hakan Bayer, adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Bayer'in yurt dışına çıkması yasak. Her hafta imza atacak" dedi.

Davada tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer ise, mahkemenin verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarına işaret etti. Bayer, şunları söyledi:

"Oğluma kavuştuğum için, adalet sonunda yerini bulduğu için, çok mutluyum. Ama bu bizim 1,5 senedir çektiğimiz acıları, çektiğimiz üzüntüleri telafi etmiyor. Gencecik bir insan hiçbir suçu olmadan hapis yattı. Bunun vebalini kim ödeyecek? Ben haberi İstanbul'da öğrendim. Dün akşam bana sürpriz oldu. Aylık rutin tutukluluk incelemesinde mahkeme karar vermiş. Bize de Hakan'a da sürpriz oldu. Cezaevinden bile gidip alamadık, o minibüse binip Milas'a gelmiş. Kardeşi de onu Milas'ta karşıladı."

Aslı Baş'ın ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü de tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Küpçü, "Mahkemedeki üyelerin hiçbirisi asıl mahkemenin üyeleri değil. Normalde ara kararda pek tahliye çıkmaz. Değerlendirip, tahliye kararına itirazımızı yapacağız" dedi.

Üçücü kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş adamı Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, 30 Ağustos 2012'de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.