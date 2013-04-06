Aslı Baş'ın ölümünü ODTÜ inceleyecek

Manken Aslı Baş’ın Ahmet Bayer’in villasında düşerek ölümüyle ilgili Bayer ve oğulları ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklar bilirkişi raporuna itiraz etti. Mahkeme villada yeniden keşif yapılmasını istedi.

MISS Model of Turkey Yarışması’nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş’ın ölümü hakkında “suçu gizlemek, suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirildiği” iddiasıyla işadamı Ahmet Bayer (55), oğulları ile bir çalışanlarının yargılanmasına devam edildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu yargılanan Hakan Bayer (25), tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer ve oğlu Volkan Bayer (23) ile maktul Aslı Baş’ın ağabeyi Mustafa Tayfun Baş katıldı.



Bayerler'in bilirkişi itirazı



Müşteki avukatları, Ahmet Bayer’in soruşturma süreci içerisinde adaleti etkilemek ve yargıyı yanıltmak için girişimlerde bulunduğunu iddia ederek, “Tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer, bizce bilinen ve dinlenmeyen kişiler üzerinde baskı kurmaktadır. Bu kişiler Bayer’den korktukları için mahkemede ifade vermemektedir. Mahkeme huzuruna getirilen bilirkişilerin anlatımları görgü tanıklarının anlatımları ile çelişmektedir” ifadesini kullandı. Sanıklar ve sanık avukatları ise Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporu kabul etmediklerini, bilirkişinin tarafsız olmadığını savundu.



ODTÜ’lü heyet inceleyecek



Mahkeme heyeti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından oluşturulacak 5 kişilik bilirkişi heyetiyle 13 Nisan’da olay yerinde keşif yapılmasına, tutuklu sanık Hakan Bayer’in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan Ahmet ve oğlu Volkan Bayer ile çalışanları Murat Umirov’un tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza sonucu felç kalan Ahmet Bayer adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi. Bayer’e duruşma salonunda sağlık sorunları nedeniyle bir hemşire eşlik etti. Uzun zamandır birbirlerini tanıyan Aslı Baş ile Ahmet Bayer sevgiliydi.



Bir oğlu tutuklu



Aslı Baş, 2010 yılında Bodrum’un Yalıkavak beldesinde Ahmet Bayer’e ait villanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Bayer’in oğulları Hakan ve Volkan Bayer 30 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.