Manken Akkaya’nın afişe ettiği takipçisi Sevgi Gündoğan: Bunalıma girdim

Manken Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe ile çektirdiği fotoğrafına Instagram hesabından yorum yaptığı için fotoğrafı paylaşılan Sevgi Gündoğan, hak etmediği yorumlar aldığını söyledi. Gündoğan, "Bunalıma girdim. Onu ve onun yüzünden bana saldıranları Allah’a havale ediyorum" dedi.

DHA’dan Suat Deniz’in haberine göre, Manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde kızı ile çektirdiği bir fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi instagram’daki hesabından paylaştı. Anne- kızın fotoğrafına Sevgi Gündoğan, "Resimlerde şaşı ve çirkin çıkmışsın bence resimleri kendin çekme" diye yorum yaptı. Bu yorumunun ardından Deniz Akkaya ise Sevgi Gündoğan’ın fotoğrafını paylaşıp, "Sayfamda güzelliğini paylaşmaktan sakınca görmediğim bu hanımefendi dün gece ben uyurken fotoğrafımın altına benim ’şaşı olduğumu, eski halimin çok daha güzel’ olduğunu yazmış da yazmış. Ben de bu sevgi kokan cümleleri yazan güzelliğe bir girip baktım. Çok haklı bulduğum için epeyce içerledim ve dayanamayıp sizlerle paylaştım. Kimse kimseyi beğenmek zorunda değil elbet ama ruhun kötü olmasıdır ve kendinde gördüğün tüm eksiklikleri dünyaya yansıtmak, sürekli ağzından salya akıtmak kalp kötülüğüdür" diye yazdı.

"Deniz Akkaya’nın takipçisi değildim. Bütün fotoğraflarına baktım çünkü kendisini gerçekten beğeniyordum. Sonra fotoğraflarda ’Çirkin ve şaşı çıkmışsın bence kendin çekme’ diye bir yorum bıraktım. Ertesi gün bana yorum yapmış ’Diyene bak’ diye. Sonra fotoğrafımı paylaşıp altına da yorum yapmış. Ben kendisine ’şaşı, çirkin’ demedim diyemem. Ne haddime Allah’ın yarattığı insana ’çirkin, şaşı’ demek. Onun sadece kalbine ’çirkin’ diyorum. Allah kalbi boş verir, insan içini kendisi doldurur güzellikle ya da çirkinlikle. Bu durumdan sonra onun paylaştığı fotoğrafım yüzünden insanlar bana çirkin yorumlar yaptı. Fotoğrafımı paylaşması sorun değildi benim için. ’Yanlış anlamış, paylaşmış’ deyip geçebilirdim ama başka insanların benim kakkımda çirkin şeyler söylemelerine sebep oldu. Ayrıca haberlerde hesabımı kapattığım yazıyor, kesinlikle kapatmadım. Hesabım açık, ne utanıyorum ne de gocunuyorum. Utanması gereken tek insan Deniz Akkaya’dır. Benim yazdığım yorumu paylaşsın o zaman ben ne demişim hep beraber görelim. Deniz hanım fotoğrafımı hala kaldırmamış. Ben bunun için sadece reklam yapıyor diye düşünüyorum ama o ben olmamalıydım, iki çocuk annesi, evli kendi halinde bir vatandaşım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Onu ve onun yüzünden bana saldıranları Allah’a havale ediyorum. Bana avukatlar yazıyor. ’O suçlu yardımcı olalım, dava açın. Hakaret içerikli yazılar’ diyorlar. Ondan eksik olan bir yanım yok. İnsanlara olduğu gibi kendime de saygım var."