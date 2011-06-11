Manisa'yı hortum vurdu

T24 - Manisa’nın Akhisar İlçesi’de dün yaklaşık bin 500 zeytin ağacını kökünden söken hortumun cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan Selendi İlçesi’nde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı ekili alanlara büyük ölçüde zarar verdi.





Akhisar İlçesi’ne 22 km uzaklıktaki Erbilli Köyü ile Sakarkaya Köyü arasındaki zeytinlik alanda dün saat 13.30 sıralarında çıkan hortumun cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Yaklaşık bin 500 zeytin ağacını kökünden söken hortum görüntülerin çekildiği köye ulaşmaması olası bir faciayi önledi.

Öte yandan Selendi İlçesi’nde de yine dün özellikle akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarlalarda ekili olan mahsülün büyük oranda zarar görmesine yolaçtı.

Yıldız Mahallesi’nde etkili olan fırtınada Hasan Kurtulmuş’a ait ahırın duvarı göçerken, çatısındaki kiremitler uçtu. Cemile Kat’a ait ahırın ise duvarı çöktü. Ahırlarda bulunan iki inek ve bir buzağı son anda kurtarıldı. Geçimini tütünle sağlayan ailelere ait yaklaşık bin 800 dönüm arazi üzerine ekili tütünler dolu nedeniyle tahrip olurken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi. Çiftçi Ali İnel, "yarım saat içinde tüm emeğim boşa gitti. Önce yağmur ve ardından fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili tütünleri etkiledi. Şirketle sözleşme yapmıştım. Zararım çok büyük. Hasar tespiti için Ziraat odası ve Tarım İlçe Müdürlüğü’nden ekspertiz çağıracağım. Elimde avucumda ne varsa tarlaya yatırdım. Zararım en az 30- 40 bin TL sözleşme yaptığım şirketten aldığım avans ile tütünüme güvenerek Ziraat Bankası’ndan çektiğim kredilerim var. Bunları nasıl ödeyeceğim? Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Kucağındaki 3 aylık oğlu Yiğit ile dolu vuran tütün tarlasına gelen 28 yaşındaki anne özgül İnel ise gördüğü felaket karşısında büyük şok yaşadı. Genç kadın "Tarlayı tütün ekmek için kiralamıştık. Çocuklarımla gece gündüz çalışarak çapasını yaptık. Hiç hasat edemeden dolu tüm ürünümüzü talan etti. Bir yıl boyunca ne yapacağız" diye konuştu.

Dolu nedeniyle kendi tütün tarlasının da zarar gördüğünü belirten Yıldız Mahalle Muhtar’ı Ramazan Yeşilkula, "Mahallemizde 70 hane var, 60 aile geçimini tütünle sağlıyor. Her bir ailenin en az 30- 40 dönüm tütün ekili alanı var. Aile başı zarar en az 30 bin TL civarında. Herkes şirketle sözleşme yapmıştı. En azı 5 bin TL en çoğu da 10 bin TL şirketten avans aldılar. Aileler tütüne güvenip bankalardan kredi çekti. Tütünü tarlada toplayamadan dolu yağdı. Dolu yağışı ile sezonu kapattık. Çiftçi perişan durumda, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Birçok çiftçinin zaten borcu vardı şimdi daha kötü duruma düştüler" dedi.



Çöl sıcakları Bodrum'u kavurdu

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde hafta başı etkisini arttıran kavurucu sıcaklarla birlikte sahillere akın eden ve güneşlenen turist kadınlar ilgi odağı oldu. Bodrum’un dünyaca ünlü plajlarında yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmadı.

Bodrum’da hafta başından itibaren etkisini arttıran ve 38 dereceye kadar ulaşan hava ve 21 dereceye ulaşan deniz suyu sıcaklığı nedeniyle plajlar turistlerle doldu. Adım atacak yerin kalmadığı Bodrum sahillerinde üstsüz güneşlenen çoğunluğu Fransız, Hollandalı ve İngiliz turist kadınlar, erkeklerin ilgi odağı oldu. Mankenleri aratmayan fiziğe sahip güzeller, kavurucu sıcaklar altında bronzlaşmak uğruna sere serpe güneşlenirken, otellerde kalan turistler de havuz başlarında düzenlenen animasyon eğlenceleri ve yarışmalara katıldı.

Birçok turist kavurucu sıcaklar altında su sporları yaparak serinlemeye çalışırken, bazı turistlerin de kitap okurken uyuyakaldıkları görüldü. Son 8 yıldır Londra’dan tatilini geçirmek üzere Bodrum’a gelen 32 yaşındaki Maline Crowhood, "Bodrum’da yılın 4 mevsimi tatil yapma olanağı buldum. Gündüz sahilleri gece ise eğlence mekanları ile mükemmel bir tatil cenneti, 10 arkadaşım ile iki haftalık tatile geldik, Eylül ayında yine geleceğiz" dedi.