Manisa'ya atanan Vali Ahmet Deniz, görevine başladı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - VALİLER Kararnamesi ile Batman\'dan Manisa Valiliği\'ne atanan Ahmet Deniz, yeni görevine başladı.

Valiler Kararnamesi ile Batman\'dan Manisa\'ya atanan Ahmet Deniz, saat 13.30 sıralarında kente gelerek, görevine başladı. Deniz, valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama sırasında, alanda bulunan herkesle tek tek selamlaştıktan sonra makamına geçen Vali Deniz, \"Manisa, Türkiye\'nin çok önemli vilayetlerinden biri. Bir taraftan sanayi şehri bir taraftan tarım şehri bir taraftan da gerçek anlamda turizm şehri olabilecek bir potansiyele sahip. Bu şehri daha ileriye hep beraber nasıl götürebiliriz; bunun çabası, gayreti içerisinde olacağız. Türkiye son yıllarda çok ciddi manada bir değişimin, gelişimin içerisine girdi. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok mesafe aldı. Türkiye\'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için bizim de Manisa olarak bir değil 5 çalışmamız lazım. Yapmamız gereken ne varsa yapmamız lazım\" dedi.

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