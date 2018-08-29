Manisaspor'un zamanı kalmadı

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig\'e düştükten sonra aylardır transfer yasağını kaldırmaya çalışan Manisaspor, alacaklı eski futbolcularla bir türlü anlaşma sağlayamadı. Futbolda transfer sezonu 2 gün sonra 31 Ağustus Cuma akşamı sona erecek. İlk etapta 25 alacaklı futbolcu ve teknik direktörün 12\'siyle anlaşan ancak Perovic, Mikic, Bahattin başta olmak üzere diğer isimleri ikna edemeyen Tarzan, bir mucizeye imza atıp transferi açamazsa sezona altyapı ağırlıklı kadrosuyla başlayacak.

Geçen sezondan Timur, Uğur, Akın, Ömer gibi tecrübeli futbolcularla yeniden anlaşarak yasağın kaldırılmama ihtimaline karşı önlem almaya çalışan Manisaspor\'un 6 puanı, henüz lig bile başlamadan eski futbolcularından Iwanski\'ye olan 411 bin Euro borcu nedeniyle FIFA tarafından silinmişti. Ligi pazar günü Sarıyer deplasmanında açacak Manisa temsilcisi, Beyaz Grup\'ta sezon başlamadan eksi 6 puanla kendisi gibi puanı silinen Gaziantepspor\'la birlikte son sırada bulunuyor. Tarzan, son antrenman öncesi sezonun hayırlı olması için tesislerde kurban kesti.

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