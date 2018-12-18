Manisaspor'un yüzü gülmedi

MANİSA, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Keçiörengücü\'ne evinde 4-0 mağlup olan Manisaspor için sezonun ilk yarısı kabus gibi geçti.

Eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu nedeniyle 6, Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinip sezona eksi 9 puanla başlayan siyah-beyazlılar, 17 haftada sadece 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak eksi 1 puanla düşme hattında kaldı. Tehlikeli bölgenin bir basamak üzerinde yer alan Bayrampaşa ile arasında 11 puan fark bulunan Manisa kurtuluş mücadelesinde umut tüketti.

Transfer yasağı yüzünden genç futbolcularla sahaya çıkmak zorunda kalan siyah-beyazlı ekip 45 golle Kardemir Karabükspor\'un ardından profesyonel liglerin en fazla gol yiyen ekibi oldu. Teknik direktör Kazım Akgün ikinci yarıda toparlanacaklarını belirterek, camiadan destek istedi. Ancak Bülent Baygeldi başkanlığındaki yönetimin mali ve sportif sorunlar yüzünden görevi bırakma noktasına geldiği iddia edildi. Yöneticilerin güçlü ve iyi bir aday çıkarsa görevi bırakmaya hazır olduğu öğrenildi.