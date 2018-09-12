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Spor

Manisaspor'un süresi kısıtlı

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta henüz sezon başlamadan eski futbolcularından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen, ligde 2'de 0 çekince eksi 6 puanla dibe demir atan Manisaspor, 3 puan daha ceza almak üzere

12 Eylül 2018 16:07

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta henüz sezon başlamadan eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen, ligde 2\'de 0 çekince eksi 6 puanla dibe demir atan Manisaspor, 3 puan daha ceza almak üzere. Ulusal Kulüp Lisansı\'nı Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen son ek sürede de yenileyemeyen Ege temsilcisi, haftaya kadar lisans alamazsa 3 puanından daha olacak. 
Manisaspor\'un lisans alabilmesi için 2017 yılından kesinleşmiş borcunun kalmaması gerekiyor. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yapamayan Manisa\'nın 3 puanının daha silinmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sezona altyapı ağırlıklı kadroyla başlayıp eksi 9 puanla son sırada kalma ihtimali bulunan Manisaspor, son 2 yılda da lisans çıkaramayıp Kulüp Lisans Kurulu\'ndan 3 puan silme cezası almıştı.
 

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