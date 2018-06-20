Manisaspor'un önceliği transfer yasağını kaldırmak

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig\'e düştükten sonra teknik direktörlük görevine Erkan Aslan\'ı getiren Manisaspor\'un yeni yönetimi, önceliği transfer yasağını kaldırmaya verecek. Siyah-beyazlı kulüpte yaklaşık 6.5 milyon TL tutarındaki transfer yasağı kapsamında borcun çoğu, 2015-16 sezonunda şampiyon kadroda forma giyen oyuncuların alacaklarından kaynaklanıyor. O dönem takımda Taner Taşkın\'ın yardımcısı olarak görev yapan teknik direktör Erkan Aslan, futbolcularla temas kurarak alacaklarında kolaylık sağlamalarını istiyor. Manisaspor, 1.9 milyon Euro alacağı nedeniyle kulübü FIFA kanalıyla küme düşürme ihtimali bulunan eski yabancılardan Makukula konusunda da gelecek iyi haberi bekliyor. Yönetime bu dosyada yardımcı olan eski başkanlardan Emre Hasgör, borcu taksitlendirip oyuncu ve vekilinden resmi imzayı almaya çalışıyor.

53.\'ÜNCÜ YILINI TARAFTARLA KUTLAYACAK

AĞIR borç yükü nedeniyle uçurumun kenarında olan, yeni yönetimle sıçrama yapmaya çalışan Manisaspor, kuruluşunun 53. yılını taraftarıyla kutlayıp gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği ile birlikte organizasyon yapan kulüp, 27 Haziran Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda kutlama yapacak. Başkan Bülent Baygeldi, kendilerini koca tarihin içinde birer ayrıntı olarak nitelendiririp, \"Nöbet sırası bize geldi. Bu büyük tarihe layık olabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bu kutsal emaneti tesisleriyle, kalıcı ve sürekli gelir kaynaklarıyla kurumsal bir hale getirmek için mücadele edeceğiz. Güçlü altyapısıyla Manisaspor\'u kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp yapabilmek için gece gündüz çalışacağız. Manisaspor\'un 53. yılı kutlu olsun. İnşallah nice 53. yıllarda taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklarımızı kutlarız\" ifadelerini kullandı.