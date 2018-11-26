Manisaspor'un kalesi düştü

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kastamonuspor 1966 deplasmanından 5-0\'lık mağlubiyetle dönen Manisaspor, profesyonel liglerin en çok gol yiyen 2 takımından biri oldu.

Geride kalan 14 haftada 37 kez rakiplerine kalesini açan siyah-beyazlılar 1\'inci Lig\'de mücadele eden Kardemir Karabükspor\'la birlikte en kötü savunma performansını gösterdi. Manisaspor sadece 1-0 galip geldiği Eyüpspor maçında kalesini kapatmayı başardı. Eksi 4 puanla ligin dibine demir atan Manisaspor her geçen hafta umut tüketmeyi sürdürdü. Manisaspor bu hafta evinde Bayrampaşa ile karşı karşıya gelecek.