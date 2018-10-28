Manisaspor'un hevesi kırıldı

MANİSA, (DHA) -

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Eyüpspor\'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan son sıradaki Manisaspor, 1-0 öne geçtiği Ankara Demirspor deplasmanından 90+3. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1\'lik yenilgiyle dönerek yıkıldı.

Puan almaya çok yaklaşmışken mağlup olan siyah-beyazlılarda genç futbolcular maçın ardından yıkıldı. Ligde eksi 5 puanda kalan Tarzan, bu sezon deplasman sınavlarında puan yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar gurbette oynadığı 5 maçı da kaybetti.