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Spor

Manisaspor'un 6 puanı daha silindi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

11 Ocak 2019 18:35

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta sezon başında eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu yüzünden 6, Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenileyemediği için de 3 puanı silinince düşme hattına demir atan Manisaspor\'a bir şok daha geldi. FIFA, Portekiz kulübü Benfica\'ya 2010 yılında transfer ettiği Aziza Makukula\'nın bonservisinden kaynaklı borcunu ödeyemeyen siyah-beyazlıların 6 puanını daha sildi. FIFA\'nın cezası Futbol Federasyonu tarafından ligdeki puan tablosuna yansıtıldı. Bu sezon toplam 15 puanı silinen Manisaspor, eksi 7 puanla düşme hattında yer alıyor. 
Geçen sezon yine borçları yüzünden toplam 12 puanı silinince Spor Toto 1. Lig\'den düşen, bu sezon da 2. Lig\'de kalması mucizelere bağlı olan Manisaspor\'un son puan silme cezasının ardından kurtuluş hattıyla arasındaki fark 17 puana çıktı. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Uğur İnceman, Hakan Balta, Adem Gülüm, Holosko gibi birçok yıldızın bulunduğu kadrosuyla Ege\'yi yıllarca Süper Lig\'de temsil eden Manisaspor kulübü, 3. Lig\'in eşiğinde.
Manisaspor, eski yabancı futbolcu ve yabancı kulüplere olan borçlarını ödemediği takdirde FIFA tarafından daha alt liglere düşürülecek.

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