Manisaspor'dan Makukula'ya ödeme

MANİSA, (DHA)

ESKİ futbolcularından Makukula\'ya olan borcunu kapatmaz veya oyuncuyla anlaşmaya varamazsa FIFA Disiplin Komitesi tarafından küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Manisaspor, oyuncuya komitenin belirlediği son tarihte 60 bin Euro ödeme yaptı.

Makukula\'nın hesabına bu ödemeden 56 bin Euro geçtiğine dair dekont, kulübün resmi internet sitesinde yayınlandı. Takımda 6 yıl önce forma giyen Portekizli eski yıldızın alacağının bir kısmını kapatan yönetim, FIFA\'dan kulübe ulaşacak resmi yazıyı beklemeye başladı. Makukula transferi nedeniyle oyuncunun bonservisini aldığı kulübü Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu\'na da borçlu olan Manisaspor, kulübün 6 puanını sildirme arifesindeki eski futbolculardan Simpson\'a ise henüz ödeme yapamadı.

Manisaspor, geride bıraktığımız sezon yalnız Makukula\'dan kaynaklı borçları nedeniyle 9 puanından olmuştu. Makukula konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bülent Baygeldi, \"Biz bu konuda üzerimize düşen görevi yaptık ve uzlaştığımız 60 bin Euro\'yu oyuncuya gönderdik. Bu konunun çözümünde kulübümümüze destek olan esnaf dostlarımıza teşekkür ederiz. Manisalıların Manisaspor\'a verdiği destekler göstermiştir ki Manisaspor, Manisa\'nın gerçek takımıdır. Öncelikle önümüzde duran en büyük sorun Makukula idi. Bu konuda ilk adımı attık. Yönetim kurulu olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa gece gündüz mesai harcadık ve gerekeni yaptık. Şimdi önümüzde duran diğer bir konu transfer yasağı. Bu konunun da çözümü ile ilgili her türlü girişimi başlattık\" ifadelerini kullandı.

BİR JEST DE ASIM\'DAN

MALİ sorunları nedeniyle kadrodaki as futbolcuların ardından Futbol Federasyonu kanalıyla alacakları için kulübe ihtar çeken altyapı patentli gençlerini de bir bir kaybeden Manisaspor\'a Asım Hamzaçebi\'den de jest geldi. Ankaragücü\'ne transfer olan Alper Önal\'ın 121 bin TL alacağını bırakmasının ardından İstanbulspor\'la anlaşan 19 yaşındaki Asım da 30 bin TL alacağından feragat etti. Futbolcular tek taraflı fesih hakkı kazandığı için 23 yaşının altındaki bu isimlerden yetiştiricilik bedeli dahi alamayan Tarzan, en azından alacaklarını bırakmalarıyla biraz olsun teselli buldu.

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