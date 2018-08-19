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Spor

Manisaspor'da vergi sıkıntısı yaşanmayacak

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Manisaspor, bu sezon vergi borcundan dolayı sıkıntı yaşamayacak

19 Ağustos 2018 15:19

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Manisaspor, bu sezon vergi borcundan dolayı sıkıntı yaşamayacak. 
Siyah-beyazlıların eski başkanı Abdullah Mergen döneminde 420 TL fazla vergi ödendeği ve yaz dönemi için kulübün taksidinin bulunmadığı açıklandı. Sadece Manisaspor\'un Eylül ayında 120 bin TL\'lik bir ödeme yapacağı bildirildi. Vergi yapılandırmasını bozmayan Ege temsilcinin 4 milyon TL\'nin üzerindeki borç yüküyle karşılaşmayacağı vurgulanırken, Manisaspor\'un, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun istediği \"vergi borcu yoktur\" yazısını alabilecek ve mevcut takım ile olası yeni transferlere lisans çıkarabileceği de belirtildi.

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