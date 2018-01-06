Manisaspor'da Meye'ye ödeme yok

MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de puan silme cezaları, transfer yasağı ve mali sıkıntı nedeniyle zorlu günler geçiren düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, alacakları için kulübe ihtar çeken Axel Meye\'ye ödeme yapamadı. Bu durum sonuçu Gabonlu futbolcu da serbest kalma hakkı elde etti. Meye, bu sezon ilk yarıda siyah-beyazlılarda 15 lig maçında 4 gol atmıştı. Bu hafta vergi ve SGK ödemesi yapan Manisaspor\'da Başkan Abdullah Mergen, futbolculardan alacakları için 1 hafta daha süre istedi.

Dimov, Atiemwen, Zahit\'in ayrıldığı, antrenmanlara çıkmayan Emrullah ve İsmail Haktan\'ın kulüp aradığı Tarzan\'da sakatlığı nedeniyle sahalara 1.5 yıl uzak kaldıktan sonra yeniden takıma dönen Timur Karagülmez, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Başkan Mergen, imza töreninde Timur\'un 2015-16 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğunu hatırlatarak kendisine inandıklarını söyledi. Manisaspor, sözleşmesini tek taraflı feshedip Gümüşhanespor\'la anlaşan Zahit\'ten de şikayetçi oldu.

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