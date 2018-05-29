Manisaspor'da Mergen'e ihraç iddiası

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig temsilcilerinden Grandmedical Manisaspor\'un eski başkanı Abdullah Mergen\'in Haziran ayında gerçekleşecek kongre öncesinden kulüpten ihraç edildiği ileri sürüldü.

Mergen\'in hakkında açılan davalar ve soruşturmalar nedeniyle üyelikten çıkarıldığı iddia edildi. Diğer bir iddiaya göre mevcut yönetimin bu nedenlerle Mergen\'i disiplin kuruluna gönderdiği ve üyeliğini iptal ettiği kulislerde konuşuldu.

Öte yandan 3-10 Haziran\'da yapılacak kongrede 730 üyenin oy kullanması bekleniyor.