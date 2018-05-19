Manisaspor'da kongre 3 Haziran'da

MANİSA, (DHA)

Sport Toto 1\'inci Lig\'e ağır borç yüküyle veda eden Manisaspor\'da olağan genel kurulun tarihi 3 Haziran olarak belirlendi. Manisa Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Koperatifi Sosyal Tesisleri\'nde saat 14.00\'te başlayacak genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa seçim aynı yerde 10 Haziran Pazar günü yapılacak. Uçurumun kenarındaki Manisa ekibi, maaş ödeyemediği kulüp personeline kongreye kadar izin vermişti. Siyah beyazlı ekiple yollarını ayıran orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi\'nin İstanbulspor\'la görüştüğü bildirildi. Genç futbolcunun sarı siyahlılarla anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi. İlk kez bu sezon Manisaspor A Takımı\'nda forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, 21 lig maçına çıkarken, istikrarlı bir tablo ortaya koydu.