Manisaspor'da Furkan şoku

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor\'da Furkan Parsak şoku yaşanıyor.

Isparta\'da Serik Belediyespor ile oynanan hazırlık maçının 15\'inci dakikasında topa basıp düşen ve arka adalesinden sakatlanan genç santrforun ilk haftadaki Sarıyer sınavına yetişemeyeceği bildirildi. Acılar içinde yerde kalan Furkan\'ın çekilecek MR sonrasında durumunun netlik kazanacağı kaydedildi.

Öte yandan Manisaspor\'un 25 Ağustos Cumartesi günü 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor\'la deplasmanda hazırlık maçı yapacağı bildirildi. Van ekibinin özel olarak Manisaspor\'u davet ettiği açıklandı.