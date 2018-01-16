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Spor

Manisaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da geçen hafta görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı

16 Ocak 2018 19:11

MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor\'da geçen hafta görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.
Yönetimin bir süredir görevinde kalması için görüşme halinde olduğu genç teknik adamın sözleşmesi feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Teknik direktör Fatih Tekke’nin sözleşmesi, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze kısa sürede büyük katkılar sağlayan Fatih Tekke ve ekibine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz\" denildi.

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