Manisaspor'da elektrik ve sular kesildi

MANİSA, (DHA) - Ege\'yi yıldızlar topluluğu kadrosuyla uzun süre Süper Lig\'de temsil etmesinin ardından son dönemde borç yüküyle tarihinin en sıkıntılı yıllarını yaşayan, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 9 puanı silindikten sonra eksi 1 puan ve genç ağırlıklı kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor\'a bir darbe daha geldi.

Kulübün aylardır başını ağrıtan elektrik ve su borçları nedeniyle Tarık Almış Tesisleri karanlığa gömüldü. Destek alamadan Manispor\'u ayakta tutmaya çalışan, daha önce aynı sıkıntıyı birçok kez yaşayan yönetim, borcu ödemek için kaynak arıyor.

Manisaspor\'da geçen sezon personele maaş ödeyemeyen eski yönetim, çalışanları ücretsiz izne çıkarmıştı. Haziran ayındaki kongrede görevi devralan Bülent Baygeldi başkanlığındaki yeni yönetim, Tarık Almış Tesisleri\'ni harap ve böcek basmış bir halde bulduktan sonra elden geçirmişti.

Manisaspor, ligde bu hafta Yılport Samsunspor\'a konuk olacak.