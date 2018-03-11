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Spor

Manisaspor'da değişim rüzgarı

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a da 2-0 yenilerek kurtuluş umutlarını iyice tüketen Grandmedical Manisaspor'da değişim rüzgarları esiyor

11 Mart 2018 14:56

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Ümraniyespor\'a da 2-0 yenilerek kurtuluş umutlarını iyice tüketen Grandmedical Manisaspor\'da değişim rüzgarları esiyor. 
Takıma verilen sözler tutulmayınca geçen hafta içinde istifa eden teknik direktör Taner Taşkın\'ın yerine U21 takımını çalıştıran Aytekin Viduşlu\'yla sezon sonuna kadar anlaşan Ege temsilcisi, sportif direktörlük görevine de Ufuk Dündar\'ı getirdi. Manisaspor\'da 13 Mart\'tan itibaren, \"Manisaspor kapılarını gerçek sahiplerine açıyor\" sloganıyla üye kayıtları başlayacak. Geçmiş dönemlerde ihraç edilmiş üyeler geri dönebilecek. Kulüpte forma giymiş eski futbolcular da onursal üye olarak ömür boyu üyelik kapsamında değerlendirilecek.
Manisaspor\'da eşyalarını toplayıp ülkesine dönen Bakaki\'nin ardından yabancılardan Perovic ve Mikic\'le de yollar ayrıldı. İki Sırp futbolcu, arkadaşlarıyla vedalaşarak, Ümraniye deplasmanına gitmedi. 
Yeni sezonun hazırlıklarını yapmaya şimdiden başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Aytekin Viduşlu, yönetimle görüştüklerini, kalan haftalarda skorlara bakmadan genç futbolcularını geliştirmeye çalışacaklarını söyledi. Başkan Gökay Budak ise, \"Manisaspor\'un kapısından artık tavsiye ile oyuncu girmeyecek. Altyapı artık bizim tek derdimiz. Çiçek almak yerine fidan yetiştireceğiz. Amacımız günü kurtarmak değil. Geleceği planlayıp şehrimizin markası Grandmedical Manisaspor\'u yaşatmanın derdindeyiz\" dedi.
 

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