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Spor

Manisaspor'da Budak'tan çıkarma

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'den sezon içinde aldığı puan silme cezaları ve altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla 2'nci Lig'e düşen, borçları nedeniyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor'da Başkan Gökay Budak, Başkent Ankara'ya giderek t

26 Nisan 2018 16:23

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'den sezon içinde aldığı puan silme cezaları ve altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla 2\'nci Lig\'e düşen, borçları nedeniyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor\'da Başkan Gökay Budak, Başkent Ankara\'ya giderek temaslarda bulundu. Manisa\'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ndeki milletvekilleriyle görüşerek 2 Mayıs Çarşamba günü kulüp için düzenleyecekleri vefa gecesine davet eden Budak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı\'nı da ziyaret etti. 
Tüm vekillerin Manisaspor için bu özel geceye katılım sağlayacaklarını söyleyen Başkan Budak, \"Şehrimizin gururu, göz bebeğimiz Manisaspor için düzenleyeceğimiz vefa gecesi için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda bir yandan şehrimizde ki iş adamlarımız ve sanayicilerimiz ile görüşüyor diğer yandan şehrimizin siyasetçilerinin de bu özel gecemize davet ediyoruz. Milletvekillerimizin şehrimizin takımına olumlu yaklaşımları bizleri son derece mutlu etti. Manisa\'nın bağrından çıkmış değeri Manisaspor\'u gelecek nesillerimize taşımak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

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