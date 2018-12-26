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Spor

Manisaspor'da bir veda daha

MANİSA, (DHA)- Borç yükü ve yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden futbolcularını kaybeden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında bulunan Manisaspor'da altyapıda da ayrılık yaşandı

26 Aralık 2018 18:01

MANİSA, (DHA)- Borç yükü ve yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden futbolcularını kaybeden TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında bulunan Manisaspor\'da altyapıda da ayrılık yaşandı.
Futbolculuğu döneminde Manisaspor\'da parlayıp Fenerbahçe\'de oynayan Bölgesel Gelişim Ligi U16 ve U19 takımlarının teknik sorumlusu Aygün Taşkıran kulübe veda etti.
Uzun süredir altyapılarda görev alan Taşkıran ayrılık kararını, \"Artık yoruldum. Dinlenmek istiyorum. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bir şey konuşmanın anlamı yok\" diye açıkladı.
 

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