Manisaspor'da Aslan imzayı attı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Manisaspor\'da yönetimin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Erkan Aslan sözleşme imzaladı. 19 Mayıs Stadı\'ndaki kulüp merkezinde düzenlenen törene başkan Bülent Baygeldi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan ve yardımcıları katıldı.

Erkan Aslan için kulübü Yunusemre Belediyespor ile görüştüklerini ifade eden başkan Bülent Baygeldi, \"Sağ olsun Başkan Arif Alkan, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi bu konuda bizlere destek verdiler. Manisaspor için oradaki görevini bıraktı. Yunusemre Belediyesi\'ne teşekkür ediyorum. Hocamızla görüştük. Bizi hiçbir konuda kırmadı. Kulübün şartlarını bilerek buraya geldi. Böyle bir oluşumun parçası olması önemli. Para konusu hiç geçmedi\" dedi.

\"KAMP AFYON VE BOLU\'DA\"

Takımın kamp için Bolu veya Afyon\'u tercih edeceğini söyleyen Bülent Baygeldi, \"Spil Dağı doğa güzelliği ile aklımızdan geçti. Ancak takımın orada maç yapabileceği bir saha söz konusu değil. Spil\'de kamp yapmayı çok isterdik. Tesislerimizi tadilata aldık. Sahalarımıza da el atıyoruz. Makukula\'ya olan borç konusuyla eski başkan Emre Hasgör ilgileniyor. Olumlu bir sonuca varacaklarına inanıyorum\" diye konuştu.

\"BU TAKIMIN BÜTÜN KATEGORİLERİNDE FORMA GİYDİM\"

Daha önce uzun yıllar futbolcu, 2015-16 sezonunda ise antrenör olarak görev yaptığı Manisaspor\'a teknik direktör olarak dönen Erkan Aslan ise, \"Bu takımın bütün kategorilerinde forma giydim. Şampiyonluk yaşadım. Antrenörlük döneminde de altyapı ve üst yapıda görevler aldım. Kısaca her şeyi yaşadığım bir yerdeyim. Başkanımız beni ilk aradığında, \'Hocam bir taş var, elini altına sokmak ister misin\' dedi. Manisaspor söz konusu olunca bizim için durumu, ligi hiç önemli değil. Bu takım amatörde de olsa bize ne zaman ihtiyaç duyulsa göreve hazırız. Parayla pulla işimiz yok. Bu bayrağı yere düşürmemek için birliktelik yaptık. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Manisaspor\'u yeniden eski günlerine getireceğimize inancımız tam\" ifadelerini kullandı.

\"YASAĞI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\"

Takımdan ayrılan isimlerle tekrar görüşüp, anlaşma yoluna gideceklerini belirten Aslan, \"Kulübe alacakları nedeniyle transfer yasağı getiren isimler de Manisaspor\'u çok seven isimler. Ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler. Bundan sonra somut adımlar atıp yasağı kaldırmak için çalışacağız\" şeklinde konuştu.

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